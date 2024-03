Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in Wirges

Wirges (ots)

Am Sonntagmorgen (24.03.2024) gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Rolandstraße in Wirges ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter flüchtete. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die Rolandstraße aus Wirges in Fahrtrichtung Staudt. Als dieser zunächst hinter einem geparkten Pkw wartete und dann auf die Gegenspur fuhr, um an diesem vorbei zu fahren, kam ihm ein weiterer Pkw entgegen, der auf sein Vorrecht beharrte und die Rolandstraße in Richtung Wirges Zentrum befuhr. Der Fahrer musste dem entgegenkommenden Pkw ausweichen und touchierte dabei den geparkten Pkw am rechten Fahrbahnrand. Der entgegenkommende Pkw setzte danach seine Weiterfahrt fort, ohne sich über die möglichen Folgen des Geschehens zu vergewissern. An beiden Pkw entstand Sachschaden im viertstelligen Bereich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

