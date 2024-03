Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bushaltestelle mit Farbe beschädigt

Hahn bei Bad Marienberg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurde die Bushaltestelle in Hahn bei Bad Marienberg, Hauptstraße, in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses, mit Farbe beschmiert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

