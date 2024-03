Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Demonstration anlässlich des Bürgerdialogs der AfD in Nassau verlief friedlich

Bad Ems (ots)

Am heutigen Samstag, 23.03.2024 ab 19:00 Uhr veranstaltete der AfD-Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar in der Stadthalle Nassau einen sog. "Bürgerdialog". An dieser Veranstaltung nahmen drei AfD Bundestagsabgeordnete teil, welche zu aktuellen Themen sprachen und anschließend mit dem Publikum in den Dialog gingen.

Die Veranstaltung wurde von ca. 60 Teilnehmern besucht.

Eine angemeldete Gegenversammlung der Initiative "Nein zur AfD" fand in unmittelbarer Nähe vor der Stadthalle statt. Diesem Aufruf folgten ca. 500 Personen. Sie demonstrierten mit Plakaten, Rufen, Trillerpfeifen und Hupkonzerten gegen die AfD und die Teilnehmer der Veranstaltung.

Beide Veranstaltungen verliefen aus Sicht der Polizei friedlich und störungsfrei.

Zum Berichtszeitpunkt lagen der Polizei keine Strafanzeigen vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell