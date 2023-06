POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (13. Juni 2023), 18:00 Uhr und Mittwoch (14. Juni 2023), 08:30 Uhr, kam es an der Essener Straße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Der 27-jährige Halter eines blauen VW Golf hatte seinen Wagen an der genannten Adresse abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am vorderen rechten Kotflügel feststellen. Die oder der ...

