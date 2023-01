LPI-J: Einbruch in Getränkemarkt

Jena (ots) - Unbekannte versuchten einen geparkten Transporter, welcher auf dem Parkplatz am Stadion abgestellt war, aufzubrechen. Der oder die Unbekannten hebelten augenscheinlich an der seitlichen Schiebetür, sodass diese nunmehr beschädigt ist. Ein Eindringen indes gelang nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr