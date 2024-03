Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Montabaur B49 (ots)

Am heutigen Samstag, 23.03.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde durch Verkehrsteilnehmer auf der B49 zwischen Neuhäusel und Montabaur ein Pkw gemeldet, welcher offensichtlich unsicher geführt wurde. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen Pkw Hyundai. Das Fahrzeug konnte im weiteren Verlauf durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Montabaur angehalten werden, die Fahrzeugführerin wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass sie alkoholisiert war. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Während der Fahrt nach Montabaur soll es durch die Fahrzeugführerin zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Die PI Montabaur bittet daher darum, dass sich Zeugen melden, die das Fahrverhalten beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden. Hinweise an die PI Montabaur per Mail pimontabaur@polizei.rlp.de oder telefonisch 02602/92260.

