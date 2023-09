Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter bei Pkw Diebstahl überrascht - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am 06. September in der Zeit, zwischen 03:35 Uhr und 04:15 Uhr, versuchte zwei bisher unbekannte Täter einen Pkw von dem Heuweg zu entwenden. Der BMW stand geparkt an einem Wohnhaus auf der dazu gehörenden Parkfläche. Der Fahrzeugbesitzer und gleichzeitig Anwohner wurde in der Nacht von Motorgeräuschen aus dem Schlaf gerissen. Er ging vor die Tür, um nach dem Rechten zu sehen und stellte eine Person auf dem Fahrersitz seines BMWs fest. Eine weitere Person stand in unmittelbarer Nähe auf der Straße. Als sie den Anwohner bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung Ardeyweg. Durch die sofort hinzugerufenen Polizeibeamten wurde eine Fahndung eingeleitet, die bis jetzt negativ verlief. Auf welche Weise die Täter in den Pkw gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet. Die Täter hinterließen in dem BMW einen Gegenstand, ähnlich einer Powerbank. Der Gegenstand wurde zur Beweissicherung sichergestellt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden flüchtigen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Beide circa 175 bis 180 cm groß, schwarz gekleidet und trugen Masken. Wer Hinweise zu den Personen oder verdächtigen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

