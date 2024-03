Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, geparkter PKW beschädigt

Hof (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 08:00 Uhr, kam es in Hof, Schulstraße, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten PKW, einen grauen VW Golf, und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Fahrzeug des Geschädigten konnte auffällig gelb-grünlicher Fremdlack festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

