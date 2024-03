Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Bauzäunen und Starkstromkabeln

Obertiefenbach, Nastätten (ots)

In einem Zeitraum vom 15.03.2024 bis zum 18.03.2024 kam es in den Ortschaften Nastätten und Obertiefenbach zu Diebstählen auf Baustellen. Hierbei wurden in Obertiefenbach Starkstromkabel und in Nastätten Bauzäune entwendet. Ein möglicher Zusammenhang beider Diebstähle ist hier nicht auszuschließen. Die Polizei St. Goarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell