POL-PDMT: Rennerod. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Industriegebiet Rohr Ransbach-BaumbAch (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 19.03.24 auf den 20.03.2024 Zugang zu einem Supermarkt in der Sälzer Straße, im Industriegebiet Rohr in Ransbach-Baumbach. Die Täter drangen über eine rückwärtige Tür in den Verkaufsraum ein. Hierbei erbeuteten sie einen niedrigen Geldbetrag. Büroräume wurden durchwühlt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: ...

