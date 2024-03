POL-PDMT: Einbruch in Supermarkt

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Montag, 18.03.24 wurde die Haustür eines Einfamilienhauses in Ransbach-Baumbach in der Straße im schwarzen Graben aufgehebelt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 07:00 bis 16:50 liegen. Hinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: 02624-94020 Rückfragen bitte an: Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624-94020. ...

