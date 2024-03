POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Hof (ots) - Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16-17 Uhr, beschädigte bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher vermutlich beim Ein-/ Ausparken einen schwarzen PKW auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Hauptstraße in Hof. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662 95580 ...

