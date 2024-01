Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag suchten in der Zeit von 11:30 Uhr bis 18 Uhr, bislang unbekannte Täterinnen oder Täter eine Erdgeschosswohung in der Emmertsgrundpassage auf. Hierzu begaben sie sich über den Vorgarten zum Küchenfenster und hebelten dieses auf. Im Obergeschoss der zweistöckigen Wohnung wurden Schränke und Kommoden durchsucht, aus dem Schlafzimmerschrank wurde ein ganzer Tresor entwendet. Die Schadenshöhe der entwendeten Gegenstände, unter anderem Bargeld und Schmuck, beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wertet die gesicherten Spuren derzeit aus. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell