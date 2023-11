Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Traktor steht in Vollbrand - Feuerwehr steht vor schwieriger Löschwasserversorgung

Schiffdorf-Wehdel

Am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, wurden zunächst die Ortsfeuerwehren Wehdel, Altluneberg und Geestenseth, gegen 12:12 Uhr in den Bockhoopsweg nach Wehdel alarmiert. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche entzündete sich ein Traktor und geriet in Brand.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz vorgenommen, um die Vegetation und das Arbeitsgerät bestmöglich zu schützen. Der Traktor stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Aufgrund der Wasserversorgung, welche sich schwierig gestaltete, wurde im Einsatzverlauf zusätzlich die Ortsfeuerwehr Sellstedt alarmiert.

Um Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen, wurde daraufhin ein Pendelverkehr mit zwei Löschfahrzeugen eingerichtet. Bei einem Pendelverkehr fahren Feuerwehrfahrzeuge, die einen Tank für Löschwasser haben, zu einer nahgelegenen Wasserentnahmestelle, tanken das Fahrzeug voll und bringen das Löschwasser zur Einsatzstelle. Im Einsatz waren ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Besonderes Anspruchsvoll war die Reinigung der Gerätschaften, sowie der Einsatzkleidung. Grund dafür war sowohl die Vegetation als auch das Gülle aus dem Behälter austrat und sich verteilte.

