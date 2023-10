Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Fehlalarm

Schiffdorf (ots)

In den Morgenstunden, des 19. Oktober 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel, Altluneberg und Geestenseth aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage um 08:51 Uhr in die Straße Hainkamp nach Wehdel alarmiert. In einem Altenheim löste die Brandmeldeanlage aus und forderte somit die ehrenamtlichen Brandschützer.

Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte zügig Entwarnung gegeben werden, es entstand zuvor kein Schadensereignis, weshalb hier kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig war. Aus welchen Grund die Brandmeldeanlage auslöste, konnte nicht festgestellt werden. Die Anlage wurde abschließend zurückgesetzt und an den Eigentümer übergeben.

