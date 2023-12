Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Lackkratzer in Homburg OT Kirrberg

Homburg (ots)

Am 30.11.2023, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein schwarzer Suzuki, welcher in der Straße "Am Alten Schloß" in Kirrberg geparkt war, von einer unbekannten Person mittels spitzem Gegenstand zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell