Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Bexbach

Bexbach (ots)

In den Abendstunden des 29.11.2023 kam es in der Straße "Am Sägewerk" in Bexbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich bei Abwesenheit der Bewohner über die rückwärtige Gebäudeseite Zutritt zum Anwesen. Im Anschluss durchsuchten diese mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell