Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Landkreis Lüneburg - Umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen ++ Lüneburg - Versuchter Einbruch in Elektronikfachhandel ++ Uelzen - Dieb wird zweimal gestellt - Polizeibeamte angegriffen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung in Wohnheim - Gewahrsam für Verursacher

In einem Wohnheim in der Straße "Sternkamp" kam es am 16.04.2024 gegen 20:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Dabei tranken beide zunächst gemeinsam Alkohol und gerieten in einen Streit. Nach einer anschließenden Rangelei gingen beide zu Boden und schlugen sich gegenseitig. Beide Männer im Alter von 28 und 39 Jahren wurden leichtverletzt. Die Polizei konnte die alkoholisierten Verursacher voneinander trennen. Einer von ihnen wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen einer wechselseitigen Körperverletzung.

Landkreis Lüneburg - Umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen

Im Verlaufe des 16.04.2024 wurden im gesamten Landkreis Lüneburg mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 83 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. Bei drei dieser Verstöße droht nun ein Fahrverbot. Die höchste Überschreitung wurde bei einem männlichen PKW-Fahrer festgestellt. Er wurde bei erlaubten 70 km/h mit 113km/h nach Toleranzabzug gemessen. Die Polizei kündigt weitere Geschwindigkeitskontrollen an.

Lüneburg - Einbruch in Maklerbüro - Diebesgut noch unbekannt

In der Nacht zum 16.04.2024 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Treppenhaus in der Lünertorstraße. Dort hebelten sie die Tür zu einem Maklerbüro sowie die Tür zu einer Baustelle auf. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Firmengelände - Ermittlungen zum Tathergang laufen

Zu einem Diebstahl aus einem Firmengebäude kam es in der Nacht zum 16.04.2024 in der Gebrüder-Heyn-Straße. Zum Tathergang ist bisher nur bekannt, dass Unbekannte in das Gebäude auf dem umfriedeten Gelände eindrangen und Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten. Die Polizei versucht derzeit das Tatgeschehen zu rekonstruieren um festzustellen, wie die Täter in das Objekt eingedrungen sind. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Motorroller entwendet

Von einem Parkplatz in der Dorfstraße entwendeten Unbekannte einen Motorroller der Marke "Peugeot" im Zeitraum vom 15.04.2024 bis zu Morgen des 16.04.2024. Der Wert des Motorrollers liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfälle an Ampeln - Mehrere PKW beschädigt

Am 16.04.2024 gegen 14:30 Uhr hielt eine 33-jährige Fahrerin eines BMW-MINI an einer roten Ampel in der Hindenburgstraße an. Ein hinter ihr fahrender 24-jähriger LKW-Fahrer reagierte zu spät und rutschte auf nasser Fahrbahn beim Bremsvorgang in den haltenden PKW. Die Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß Kopfschmerzen. Der Verursacher bleib unverletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden ca. 2500 Euro. Knapp zwei Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Verkehrsunfall vor der Ampel bei der Kreuzung Reichenbachstraße/ Bockelmannstraße/ Schifferwall. Dabei wurde ein 20-jähriger PKW-Renault Fahrer als Verursacher festgestellt, der auf einen PKW auffuhr und diesen in einen davorstehenden PKW schob. Die 50-Jährige Fahrerin des mittigen Fahrzeugs wurde hierbei leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

Adendorf - Fensterscheibe eingeschlagen - Täter fliehen ohne Diebesgut

In der Nacht zum 17.04.2024 zerschlugen Unbekannte die Fensterscheibe der Fahrertür bei einem VW Golf, welcher in der Straße "Im Suren Winkel" unter einem Carport abgestellt wurde. Anschließend entfernten sie sich ohne Diebesgut aus dem Fahrzeug erlangt zu haben. Der Sachschaden beträgt etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Elektronikfachhandel

Unbekannte versuchten am 17.04.2024 gegen 03:00 Uhr in einen Elektronikfachhandel "Bei der Keulahütte" einzudringen. Dabei nutzten sie eine Gehwegplatte und versuchten mit dieser die bodentiefe Fensterscheibe zu zerstören. Durch die Einwirkung wurde die Fensterscheibe massiv beschädigt, jedoch nicht so zerstört, dass ein Eindringen stattfinden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von mindestens zwei Tätern auszugehen, die anschließend in Richtung der naheliegenden Bahnschienen flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Pedelec entwendet

Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde am 16.04.2024 in der Bahnhofstraße, vor dem dortigen Bowlingcenter, ein Pedelec der Marke "KALKHOFF" entwendet. Das entwendete Pedelec in schwarzer Farbe war zum Tatzeitpunkt mit einem Speichenschloss gesichert. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Dieb wird zweimal gestellt - Polizeibeamten getreten

Am 16.04.2024 wurde ein 25-Jähriger zweimal durch Ladendiebstähle auffällig. Dabei entwendete er zunächst gegen 09:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Hauenriede" Alkohol und Nahrungsmittel. Dabei wurde er von einem Zeugen angesprochen und wieder in den Supermarkt begleitet. Noch vor dem Eintreffen der Polizei händigte er das Diebesgut im Wert von unter 50 Euro wieder aus. Er erhielt anschließend einen Platzverweis. Wenige Stunden später versuchte er erneut Alkohol und Nahrungsmittel mit ähnlichem Wert zu entwenden. Ein Mitarbeiter des Supermarktes in der St.-Viti-Straße konnte das Vorgehen beobachten und den 25-Jährigen stellen. Als die Polizei ihm das Diebesgut abnahm, reagierte der Mann aggressiv und trat einen Polizeibeamten. Aufgrund der augenscheinlich starken Alkoholisierung des Mannes wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Bodenteich - Unter Alkoholeinfluss am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Ein Zeuge meldete am 16.04.2024 gegen 17:30 Uhr, dass drei Personen aus einem PKW in der Stadenser Straße gestiegen sein, die stark alkoholisiert wirkten. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,81 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell