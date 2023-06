POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Fahrrad

Bitburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es um 20:39 Uhr auf der L46 in Höhe der Ortschaft Herforst zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 46 von Spangdahlem in Richtung Trier und wollte nach links in die Römerstraße in Herforst abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 60-jährigen Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch ein ...

