Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendieb nach Bekleidungsdiebstahl gestellt - "aus Rache Bekleidung beschmiert!?" ++ "in der Nacht auf Streife" - Polizei stellt geklauten Motorroller sicher und kontrolliert ...

Lüneburg (ots)

Presse - 16.04.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - "in der Nacht auf Streife" - Polizei stellt geklauten Motorroller sicher und kontrolliert in der Nacht im Umfeld drei 13-Jährige

Drei junge Fahrer auf Motorrollern stellte eine Polizeistreife in den Nachtstunden zum 16.04.24 im Gegenverkehr in der Universitätsallee in Richtung Willy-Brand-Straße fest. Die Streifenwagenbesatzung nahm gegen 03:45 Uhr die Verfolgung auf und konnte kurze Zeit später in der Willy-Brand-Straße einen Roller (offensichtlich kurzgeschlossenes Kleinkraftrad) der Jungen abgestellt im Straßenrand feststellen. Dieser war offensichtlich geklaut. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte die Polizei drei jeweils 13 Jahre alte Jungen aus Lüneburg im Nahbereich antreffen. Sie gaben an (trotz polizeilicher Vorerkenntnisse) nichts dem geklauten Motorroller zu tun zu haben. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Fußgänger von Pkw erfasst - schwer verletzt

Einen 33 Jahre alten Fußgänger erfasste eine 67 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Up in den Morgenstunden des 16.04.24 in der Dahlenburger Landstraße. Nach ersten Ermittlungen hatte der 33-Jährige gegen 07:20 Uhr in Höhe des TZH unvermittelt die Fahrbahn gequert und wurde vom Pkw erfasst. Der Lüneburger wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Er erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Pkw erfasst Pedelec-Fahrerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 48 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in den Morgenstunden des 16.04.24 in der Bleckeder Landstraße. Eine 25 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Toyota hatte die stadtauswärtsfahrende Zweiradfahrerin beim Einfahren von der Bahnhofstraße frontal erfasst. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro.

Lüneburg - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 67-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 15.04.24 in einem Einkaufsmarkt in der Willy-Brandt-Straße. Dabei nutzten die Täter gegen 12:45 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich unbemerkt die Börse aus der Handtasche der Frau. In einem Discounter Auf dem Schmaarkamp gelangten Unbekannte gegen 13:30 Uhr auch an die Börse einer 84-Jährigen. Die Börse befand sich in einer offenen Jackentasche. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang und rät: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (am besten in verschließbaren Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - "von zwei Männer angerempelt" - Geldbörse weg

An die Geldbörse eines 63-Jährigen gelangten vermutlich zwei Trickdiebe in den Mittagsstunden des 15.04.24 in der Glockenstraße - Lüneburger Innenstadt. Der Mann wurde gegen 12:15 Uhr "angerempelt" und bemerkte kurze Zeit später, dass seine Börse fehlte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verursacher und Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht! - Mädchen mit Fahrrad stürzt

Nach einem Verkehrsunfall in den frühen Abendstunden des 10.04.24 in der Bleckeder Landstraße in Höhe der Ampel "Horst-Nickel-Straße" ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht eine Zeugin. Ein unbekannter Autofahrer hatte gegen 18:30 Uhr in Richtung Innenstadt das Rotlicht der Ampel/Lichtzeichenanlage missachtet, so dass eine mit ihrem Fahrrad aus Richtung Horst-Nickel-Straße kommende 12-Jährige, die die Fußgängerampel queren wollte, stark abbremsen musste und stürzte. Sie erlitt Verletzungen. Der Verursacher fuhr weiter.

Eine Frau (nicht Beteiligte) hatte in der Folge bei dem gestürzten Mädchen kurz angehalten und dann die Fahrt fortgesetzt. Diese Frau sucht die Polizei als mögliche Zeugin. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -2448, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - E-Zigaretten in Tankstelle geklaut - Videomaterial überführt Täter

Gegen zwei 49 und 52 Jahre alte Männer ermittelt die Polizei wegen Ladendiebstahls nach einer Tat in den Mittagsstunden des 15.04.24 in einer Tankstelle Am Besenberg. Die Männer hatten gegen 12:15 Uhr mehrere E-Zigaretten geklaut; wurden dabei jedoch gefilmt, so dass die Polizei die Männer in der Folge ermitteln konnte.

Dannenberg - "heiße Asche" entsorgt - Kompostbehälter brennt - Schaden an Garage

Zu einem Brand eines Kompostbehälters, der dann auch auf Brennholz sowie eine Garage übergriff, kam es in den frühen Abendstunden des 15.04.24 auf einem Grundstück im Heidweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Ein 43-Jähriger hatte zuvor Asche aus einem Ofen in dem Behälter entsorgt, so dass es zu dem Brand kam.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb nach Bekleidungsdiebstahl gestellt - "aus Rache Bekleidung beschmiert!?" - Polizei ermittelt gegen junge Männer

Bei einem Ladendiebstahl ließ sich ein 18-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 15.04.24 gegen 17:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße ertappen. Nach dem Diebstahl einer hochwertigen Jacke konnte ein Mitarbeiter den Heranwachsenden verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei "festhalten". Die Polizei stellte die Personalien fest und leitete ein Strafverfahren ein.

Noch in den frühen Abendstunden kam der 18-Jährige zusammen mit zwei weiteren jungen Männern zurück zum Bekleidungsgeschäft. Während der 18-Jährige gegen 18:00 Uhr vor der Tür wartete, betraten die zwei weiteren Personen das Geschäft, gingen zielstrebig zu dem Kleiderständer, von dem der 18-Jährige zuvor eine Jacke geklaut hatte, und besprühten die weiteren Jacken mit grauer Farbe. Danach flüchteten die Personen. Mitarbeiter und Polizei gehen von einem "Racheakt" aus. Die weiteren Ermittlungen zu den drei jungen Männern dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 15.04.24 An der Bahn - Landesstraße 250. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer im 50 km/h-Bereich zu schnell unterwegs.

