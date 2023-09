POL-PDWIL: Brand eines Baumstamms

Daun (ots) - Am 31.08.2023 gegen 11:47 Uhr befand sich eine 71-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Daun zum Einkauf im Netto-Markt in Daun. Hier gelang es einem bisher unbekannten Täter ihr in einem unbeobachteten Moment die EC-Karte zu entwenden. Mit dieser begab er sich nach Plaidt, wo er Verfügungen über diese Karte veranlasste. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern sowie sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion ...

