Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Ladendiebstahl

Wittingen (ots)

Mindestens drei unbekannte Täter entwendeten aus der Aldi-Filiale in Wittingen gemeinschaftlich Alkoholika und Kosmetikartikel; die Polizei Wittingen sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie die Männer am 08.04.2024, gegen 17:00 Uhr, in der Filiale Alkoholika aus den Regalen entnahmen und die Sicherungen entfernten. Nach dem Verlassen des Kassenbereichs sprach ein weiterer Mitarbeiter die Personen an, diese flüchteten aus dem Markt und fußläufig vom Gelände. In Tatortnähe stiegen sie in einen wartenden Pkw und flüchteten, den bisherigen Ermittlungen nach, in Richtung Stadtmitte. Dieser Hinweis erging durch einen Zeugen, der das Einsteigen der Männer in den Pkw und dessen eiliges Entfernen beobachtet hatte.

Zwei der drei Männer wurden auf Anfang 30, der dritte auf Anfang 40 Jahre alt geschätzt. Zwei trugen schwarze Winterjacken, einer einen weißen Pullover mit schwarzer Weste. Bei dem Pkw soll es sich um einen älteren Citroen mit einem Kennzeichen aus Polen gehandelt haben.

Die Polizei Wittingen erbittet zu den aufgenommenen Ermittlungen Hinweise zum Pkw und den drei Männern. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05831 2520-0. Im Besonderen der namentlich unbekannte Zeuge, der den Beamten den Hinweis auf den Pkw gab, wird gebeten sich zu melden.

