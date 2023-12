Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Frau kommt aufgrund unzureichender Bereifung von Fahrbahn ab und verletzt sich

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr kam eine 50-Jährige mit ihrem PKW in einer langgezogenen Rechtskurve auf der L454 in Fahrtrichtung Schifferstadt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW passierte den abschüssigen Grünstreifen, überschlug sich und kam in einem Gebüsch zum Stillstand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und verformt, der Schaden liegt bei ca. 8.000 Euro. Die 50-Jährige litt unter Kopfschmerzen und trug einen Schock davon. Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Der PKW wurde abgeschleppt.

