POL-LG: ++ erneute Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" in Spielothek ++ Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln durch einen 30-Jährigen ++ Marihuana und Kokain sichergestellt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ erneute Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" in Spielothek ++ Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln durch einen 30-Jährigen ++ Marihuana und Kokain sichergestellt ++ weitere Kontrollen folgen ++

Lüneburg

Ihre Schwerpunktmaßnahmen "Drogen- und Straßenkriminalität" setzte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.04.24 in Lüneburg fort. Im Visier der Ermittler war dabei erneut ein 30 Jahre alter Mann aus Lüneburg, der im Verdacht steht mit Betäubungsmitteln zu handeln sowie eine Spielhalle Am Berge (siehe dazu auch die Pressemitteilung vom 15.03.24).

Ermittler, Fahnder und Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit "sicherten" in den frühen Nachmittagsstunden die Spielhalle sowie den 30-Jährigen. Es wurden erneut kleinere Menge Marihuana und Kokain in "Verkaufseinheiten" gesichert und beschlagnahmt.

Entsprechende Strafverfahren u.a. wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wurden eingeleitet. Parallel gehen die Ermittler davon aus, dass in der Spielothek sowie im Umfeld gestohlene Artikel (Hehlerware) auch im Tausch mit Drogen "gehandelt" werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere Kontrollen folgen ...

