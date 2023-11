Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Täter steigen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Greimerath (ots)

Im März sind zwei Männer von einer Überwachungskamera auf einem Grundstück in Greimerath aufgezeichnet worden. Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 17. März dieses Jahres zwischen 20:55 und 21:41 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein. Ihr Diebesgut: Damenschmuck und ein iPad im Wert von etwa 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei Wittlich ist mit den Ermittlungen befasst und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer erkennt die Männer auf dem Video? Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort der gesuchten Personen geben? Die Polizei nimmt Anrufe unter der Telefonnummer 06571/95000 entgegen.

Weitere Informationen sowie Fotos und das oben erwähnte Video sind in unserem Fahndungsportal abrufbar unter: https://s.rlp.de/GXlIp

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell