LPI-EF: Baden im Angerbrunnen

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Freitagmorgen stellte der Hausmeister der Regelschule in Schloßvippach einen Einbruch fest. Diebe waren über Nacht auf noch unbekannte Weise in ein Nebengebäude der Schule gelangt und hatten dort mehrere Türen aufgebrochen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Aus der Einrichtung stahlen die Täter schließlich mehrere Laptops im Wert von 400 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren ...

