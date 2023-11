POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 49. Kalenderwoche

Trier (ots) - Wie bereits mitgeteilt, sprengten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Montag, gegen 1:45 Uhr, einen Geldautomaten in dem Vorraum der Volksbankfiliale Zerf. Derzeit gibt es Hinweise auf das benutzte Fahrzeug, welches wohl ein dunkler Audi A6, möglicherweise ein Kombi, gewesen sein dürfte. Dieser war ausgestattet mit zuvor in Zerf entwendeten amtlichen Kennzeichen mit "SAB"- Kennung für den ...

mehr