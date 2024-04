Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Toni K. im Rahmen eines Polizeieinsatzes aufgefunden ++ Vermisster ist verletzt aber nicht in Lebensgefahr ++

Lüneburg (ots)

Toni K. wurde am 18.04.2024 als vermisst gemeldet, nachdem er ein Lüneburger Klinikum verlassen hatte und nicht zurückgekehrt ist (siehe Pressemitteilung vom 19.04.2024). Die Polizei suchte anschließend mit einem Bild in der Öffentlichkeit nach dem in Hamburg wohnhaften Mann. Neben den polizeilichen Suchmaßnahmen wurden auch diverse Hinweise überprüft. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Abend des 19.04.2024 in Hamburg wurde Toni K. von der Polizei verletzt aufgefunden. Er befindet sich derzeit in einem Krankenhaus und ist außer Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell