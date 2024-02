Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mudersbach (ots)

Am 21.02.2024 kam es in Mudersbach OT Birken gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Eine 65jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Richtung Eichhornweg kommend in Fahrtrichtung Stahlwerkstraße. Eine 85jährige Frau und ein 38jähriger Mann befuhren befuhren die Straße mit ihren jeweiligen PKW in entgegengesetzter Richtung. Unvorhersehbar kam die 65jährige Frau von ihrer Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und touchierte im Verlauf beide Fahrzeuge im Gegenverkehr, wobei glücklicherweise lediglich Sachschaden entstand und niemand verletzt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei der 65jährigen Hinweise auf starke Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen anzunehmenden Promillewert von über 1, weswegen die Frau zur Blutprobe in ein Krankenhaus verbracht und zudem ihr Führerschein sichergestellt wurde.

