POL-PB: Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Paderborn-Wewer (ots) - (mh) Nach einer Unfallflucht am Delbrücker Weg in Paderborn-Wewer sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Ein 34-jähriger Mann hatte seinen Audi A3 am Dienstagabend, 24. Oktober, am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Niedernhof geparkt. Gegen 18.25 Uhr hörte er einen lauten Knall. Als er an seinem Auto nachschaute, stellte er Beschädigungen am linken Außenspiegel und am linken Kotflügel fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. ...

