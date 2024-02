Ulm (ots) - Am Donnerstag bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Siebenergasse in Rottenacker, dass Einbrecher versuchten, mit Gewalt die Haustür zu öffnen. Offenbar versuchten die Täter zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr in das Gebäude zu gelangen. Entsprechende Spuren fand die Polizei an ...

mehr