Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw kollidiert mit Wolf - Tier verendet ++ Motorradfahrer stürzt - schwer verletzt ++ brennende Mobiltoilette - Feuerwehr löscht ++ "ungebetener Gast" - Mann schleicht über Grundstück ++

Lüneburg (ots)

Presse - 30.04.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pedelec aus Fahrradparkhaus gestohlen

Ein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec - Cube Stereo Hybrid - stahlen Unbekannte im Verlauf des 29.04.24 zwischen 10:30 und 14:30 Uhr aus einem Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden von mehr als 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt und wertet dazu auch die Videoüberwachung aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 29.04.24 in der Konrad-Adenauer-Straße. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi war gegen 15:45 Uhr auf einen Pkw Kia aufgefahren. Ein Kind als Beifahrerin im Kia erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Adendorf - Einbruch in Schulgebäude

In das Gebäude der Grundschule in Adendorf im Weinbergsweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 30.04.24 ein. Die Täter hatten ein Fenster sowie eine Tür aufgebrochen und konnten im Inneren an eine Geldkassette sowie Aktenschränke gelangen. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - brennende Mobiltoilette - Feuerwehr löscht

Zum Brand einer in der Waagestraße aufgestellten Mobiltoilette kam es in den Morgenstunden des 30.04.24 gegen 08:30 Uhr in der Waagestraße unweit des Rathauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. An der Rückseite der Toilette entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - "ungebetener Gast" - Mann schleicht über Grundstück

Nicht zum ersten Mal schlich ein "ungebetener Gast" in den Nachtstunden über Grundstücke in der Region. Betroffen war in diesem Fall ein Carport, Achtern Immhoff. Der "Unbekannte" ergriff die Flucht ohne etwas mitzunehmen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei gegen einen 41 Jahre alten Mann aus der Region, der bereits seit geraumer Zeit durch ähnliche Vorfälle in Erscheinung getreten ist. Dabei nutzte der Mann Gelegenheiten, um Gegenstände von Wert aus unverschlossenen Räumlichkeiten oder Fahrzeugen mitzunehmen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow/Trebel - Pkw kollidiert mit Wolf - Tier verendet

Mit einem querenden Wolf kollidierte eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Kia in den frühen Abendstunden des 29.04.24 auf der Bundesstraße 493 zwischen Rondel und Trebel. Der Wolf plötzlich querende Wolf geriet dabei unter den Pkw, verendete jedoch im angrenzenden Wald. Ein Wolfsbeauftragter wurde eingeschaltet.

Karwitz, OT. Nausen/ Wustrow - "Böschungsbrand" und Brand

Zu einem kleineren Böschungsbrand im Tannenweg direkt an der Straße kam es in den Abendstunden des 29.04.24. Es brannte gegen 20:00 Uhr eine Fläche von gut 10 Quadratmetern, die abgelöscht wurde.

In der Nacht zum 30.04.24 gegen 03:00 Uhr brannte es auch im Bereich Klennow/Wustrow auf einer Fläche von gut 20 Quadratmetern. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Suhlendorf - Motorradfahrer stürzt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 27 Jahre alte Motorradfahrer KTM in den Abendstunden des 29.04.24 auf der Kreisstraße 6. Der Mann aus dem Landkreis Uelzen hatte gegen 21:15 Uhr zwischen Suhlendorf und Ostedt die Kontrolle über sein Motorrad verloren, stürzte und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und den Umständen dauern an.

Bienenbüttel - Transporter kommt von der Fahrbahn ab - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 25 Jahre alter Fahrer eines Transporter Iveco auf der Landesstraße 233 bei einem Verkehrsunfall zwischen Velgen und Bardenhagen. Der Mann aus Hamburg war gegen 12:00 Uhr mit seinem Transporter in Fahrtrichtung Velgen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und war gegen einen Baum geprallt. Der Beifahrer wurde vorsorglich im Klinikum untersucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Barum b. Bad Bevensen - Traktor-Kompletträder abtransportiert

Zwei Traktor-Kompletträder (Felgenfarbe gelb) transportierten Unbekannte im Zeitraum der letzten Woche von einem Betriebsgelände in der Dorfstraße. Die Täter hatten die Umzäunung an einer Stelle demontiert und die Reifen über einen Acker zu einem Feldweg zum Abtransport gerollt. Es entstand ein Schaden von mehr als 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geldbörse von Seniorin gestohlen

Die Geldbörse einer Seniorin stahlen Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 29.04.24 in der Veerßer Straße. Die auf einen Rollator angewiesene 86-Jährige hatte die Börse in einer Handtasche, die sie am Körper trug, als die Börse gegen 14:00 Uhr im Gedränge eines Geschäfts verschwand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs - mit gefälschtem Ausweis

Einen 21-Jährigen stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 29.04.24 mit seinem Pkw BMW in der Oldenstädter Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes, der aktuell im Landkreis Celle gemeldet ist, stellte sich gegen 22:50 Uhr heraus, dass dieser unter Kokaineinfluss stand, keinen Führerschein besaß und parallel das Ausweisdokument des Mannes als Bosnien-Herzegowina vermutlich gefälscht war. Die Polizei stellte die Dokumente sicher und hat Ermittlungen eingeleitet.

Uelzen - in die Rippen getreten - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Unvermittelt in die Rippen trat ein 41-Jähriger in den Nachtstunden zum 30.04.24 einem 46-Jährigen in der Bahnhofstraße. Die Hintergründe der "Auseinandersetzung", die kurz nach Mitternacht stattgefunden hat, sind noch unklar. Aufgrund seiner Rippenverletzung wurde der 46-Jährige ins Klinikum gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 29.04.24 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Die Tagesschnellste war eine 22 Jahre alte Pkw-Fahrerin mit 131 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell