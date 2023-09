Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall an der Einmündung "Neu Bohlingen" und Zeppelinstraße verletzt (09.09.2023)

Radolfzell (ots)

Am Samstagabend hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall an der Einmündung der Straße "Neu Bohlingen" auf die Zeppelinstraße Verletzungen zugezogen. Eine 23-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg entlang der Landesstraße 220 von Rickelshausen in Richtung Radolfzell unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Neu Bohlingen" kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW eines 59-Jährigen, der aus der Straße "Neu Bohlingen" kommend in den Einmündungsbereich einfuhr und die Radlerin erfasste. Die Frau stürzte und erlitt Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

