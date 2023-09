POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter verbiegt Scheibenwischer an mehreren Autos - Polizei sucht Zeugen (09./10.09.2023)

Singen (ots) - Am Samstagmorgen hat sich auf der Einmündung der Rielasinger Straße auf die Julius-Bührer-Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Lastwagen einen Radfahrer erfasst hat. Ein 49-jähriger Lastwagenfahrer hielt zunächst verkehrsbedingt an der Ampel an der Einmündung zur Julius-Bührer-Straße an. ...

mehr