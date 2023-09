Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Motorradfahrer prallt in Hauswand (10.09.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein betrunkener Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der Hauptstraße in eine Hauswand geprallt. Ein 34-Jähriger war mit einer Suzuki auf der Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 26 rutschte der Biker von der Kupplung, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte mit der Hauswand des dortigen Gebäudes. Dabei verletzte sich der 34-Jährige glücklicherweise nur leicht, musste jedoch trotzdem in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb er in der Klinik zudem eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden an der Hauswand schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe an der Hauswand und der Fahrbahn.

