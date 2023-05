Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrer ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Karlsruhe (ots)

Polizeibeamte wollten am frühen Mittwochabend in der Karlsruher Innenstadt einen 18-jährigen Rollerfahrer kontrollieren. Nachdem dieser zunächst vor den Ordnungshütern flüchtete, klickten am Ende dennoch die Handschellen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 18-Jährige gegen 18:35 Uhr auf der Kaiserstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Durlacher Tor. Der mit zwei Personen besetzte Roller fiel aus diesem Grund einer Polizeistreife auf, die den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollte. Der Jugendliche hielt zunächst an, fuhr dann jedoch weiter und flüchtete trotz gezeigter Anhaltesignale vor dem Streifenwagen. Bei seiner Flucht über die Kapellenstraße, Ludwig-Erhard-Allee und Gottesauer Straße fuhr der Rollerfahrer offenbar über mindestens eine rote Ampel und missachtete auch sonst diverse Verkehrsregeln. Nachdem die verfolgenden Beamten den Roller kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, konnten sie den 18-Jährigen und dessen 15-jährige Mitfahrerin zu Fuß in einem nahegelegenen Park sichten. Auch hier versuchten die beiden Jugendlichen zunächst zu flüchten, konnten jedoch schließlich von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der 18-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis. Außerdem war das Versicherungskennzeichen des Rollers zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Die 15-Jährige wurde schließlich ihren Eltern überstellt und der 18-Jährige auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz bitten Zeugen oder mögliche Geschädigte sich unter 0721 666-3311 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell