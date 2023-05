POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 17.05.2023: "KSC und 1. FC Kaiserslautern treffen im Südwest-Derby aufeinander - Polizei appelliert an Fans und gibt Empfehlungen zur Anreise"

Karlsruhe (ots) - Der bei einem Wohnungsbrand in der Dürerstraße in Karlsruhe-Neureut am frühen Mittwochmorgen schwerverletzte 61-jährige erlag am Donnerstagmorgen seinen Verletzungen. Julian Scharer, Pressestelle Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: ...

mehr