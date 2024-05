Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Schwabstraße die Heckscheibe eines geparkten Seat eingeschlagen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Meistershofener Straße wurde eine Person verletzt. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte nicht, dass sich der Verkehr vor ihr staute, und fuhr auf einen Hyundai auf, der durch die Wucht auf einen Kia aufgeschoben wurde. Die nicht angeschnallte 34 Jahre alte Fahrerin des Hyundai zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 5.000 Euro geschätzt.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 21.50 Uhr in der Brochenzeller Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Angaben eines 18 Jahre alten VW-Fahrers zufolge kam ihm auf der Brücke über die Bahngleise ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Bei regennasser Fahrbahn sei der Unbekannte mutmaßlich aufgrund hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrspur geraten. Der 18-Jährige wich aus, kollidierte zunächst rechts mit dem Randstein, geriet ins Schleudern und kam im gegenüberliegenden Brückengeländer zum Stehen. Am VW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden sein. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Ravensburger Straße fort. Der Wagen wird als schwarze oder dunkelblaue Limousine beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Dreister Geldbeuteldieb

Nach einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag im Bereich Überlingen ereignet hat, ermittelt die Polizei strafrechtlich und warnt. Ein Unbekannter hatte am Vormittag in einem Einkaufszentrum in der Lippertsreuter Straße einen Geldbeutel unterschlagen, den eine Seniorin offenbar an einem Geldautomaten vergessen hatte. Anstatt das Portemonnaie bei der Polizei oder einem Fundamt abzugeben, griff er zur EC-Karte und hob an einem Automaten in einer Bankfiliale im Geranienweg mehrere tausend Euro ab. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern aktuell noch an. Sollten Sie bemerken, dass Ihr Gedbeutel gestohlen wurde, zögern Sie nicht lange. Lassen Sie Ihre Karten ohne zeitlichen Verzug sperren und kontaktieren Sie die Polizei. Machen Sie es den Langfingern nicht leicht und notieren Sie ihre Geheimzahlen niemals so, dass diese als PIN mit den entsprechenden Karten in Verbindung gebracht werden können.

Markdorf

Einbrecher hebeln Türen auf

Unbekannte haben sich am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 9 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße verschafft. Der oder die Einbrecher nutzten die kurzzeitige Abwesenheit der lebensälteren Bewohnerin aus und brachen die Türe auf, bevor sie in der Wohnung sämtliche Behältnisse durchwühlten. Wie sich im Laufe des Dienstags herausstellte, waren auch andere Wohnungen auf der gleichen Etage betroffen, hier gelang den Unbekannten der Einbruch jedoch offenbar nicht. Was aus der Wohnung der Seniorin gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Markdorf führt.

