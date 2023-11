Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann durch Unbekannte angegriffen - Zeugen gesucht

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23.45 Uhr, wurde ein 19-Jähriger durch bislang unbekannte Täter angegriffen. Der Geschädigte befand sich Am Lunapark, als er körperlich attackiert wurde und ihn die Täter mit Pfefferspray besprühten. Der 19-Jährige wurde durch den Angriff verletzt. Die beiden Angreifer konnten anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer den Vorfall bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: 0298134

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell