Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe scheitern an Firmenwagen

Mönchpfiffel-Nikolausrieth (ots)

Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zugriff in das Innere eines Firmenfahrzeuges zu verschaffen. Der oder die Diebe verursachten einen Sachschaden von etwa 800 Euro, gingen aber leer aus, da der Aufbruch des Fahrzeuges misslang. Der Pkw war zur Tatzeit in der Straße An der Rohne abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 0361/574365100.

Aktenzeichen: 0298061

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell