FW-MG: Stadtfeuerwehrverband Mönchengladbach e.V. feiert 10-jähriges Jubiläum der Kinderfeuerwehr

Mönchengladbach, 27.04.2024, ab 10:00 Uhr, Schloss Rheydt (ots)

Am Samstag waren die 21 Kinder der beiden Gruppen der Kinderfeuerwehr Mönchengladbach gemeinsam mit ihren Eltern zu einer Feierstunde in das Schloss Rheydt eingeladen. Sie feierten gemeinsam mit Führungskräften aller 19 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, den Gruppenleitern der Jugendfeuerwehr und Führungskräften der Berufsfeuerwehr das 10-jährige Jubiläum der Kinderfeuerwehr. Ebenfalls anwesend im Rittersaal Schloss Rheydt waren Vertreter aus der Kommunalpolitik, die Fachreferentinnen für Kinder- und Jugendarbeit im Verband der Feuerwehren NRW, Frau Zensen und Frau Bracki, der zuständige Feuerschutzdezernent Matthias Engel und die 1. Bürgermeisterin Josefine Gauselmann. Nach kurzen Grußworten von Frau Gauselmann, Herrn Engel und dem Leiter der Feuerwehr, Dirk Schattka, erhielten die Kinder selbstverständlich ein Geburtstagsgeschenk, einen "Rettungslöwen". Anschließend zeigten die Kinder, was in ihnen steckt und führten die Verletztenversorgung und Technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall mittels einer Übung auf dem Turnierplatz vor. Im Einsatz war dabei kindgerechtes Gerät vom Prototypen des Feuerwehr-Anhängers "Kinder- und Jugendfeuerwehr" der Einheit Odenkirchen. Alle Gäste waren beeindruckt, wie sicher die Erste-Hilfe und das Absetzen des Notrufs gelangen! Anschließend gab es für alle eine Stärkung und noch ein gemeinsames Beisammensein im Arkadengang und Innenhof von Schloss Rheydt.

Stadtfeuerwehrverband Mönchengladbach e.V. Stadtkinderfeuerwehrwartin: Brandmeisterin Sabrina Eckers

