Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verbotswidrig Fahrräder getauscht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Gertrudenweg, Mittwoch, 10.04.2024, 20.00 Uhr - Donnerstag, 11.04.2024, 06.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Straße "Getrudenweg" in Northeim zu einem kuriosen Fahrradtausch.

Eine bislang unbekannte Person entwendete ein Mountainbike im Wert von etwa 200,00 Euro von dem Grundstück des 18-jährigen Geschädigten. Als Ersatz für das verbotswidrig erlangte Fahrrad hinterließ die unbekannte Person sein "altes" Fahrrad auf dem Grundstück.

Das hinterlassene Fahrrad wurde durch die Polizei Northeim sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

