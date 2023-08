POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Aliou K. wohlbehalten angetroffen

Herne (ots) - Vier beschädigte Autos und rund 18.400 Euro Sachschaden - das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 7. August, gegen 19.25 Uhr in Herne ereignet hat. Ein 22-jähriger Herner befuhr die Bochumer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 139 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ...

mehr