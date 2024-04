Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, leicht verletzter Mofafahrer

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Sebexen, Gandersheimer Straße. Zeit: Donnerstag, 11. April 2024, 18:10 Uhr. Ein Mofafahrer aus Kalefeld befuhr die Gandersheimer Straße in Sebexen ortsauswärts in Richtung Kalefeld und er kam aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und er stürzte. Leicht verletzt wurde er dem Krankenhaus Northeim zugeführt, an seinem Mofa entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell