Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen im Gandersheimer Stadtgebiet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (wen) Im Monat März kam es im Stadtgebiet Bad Gandersheim zu mehreren Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum und einem Diebstahl. Am Kurhaus in der Hildesheimer Straße wurde eine montierte Gedenkplatte entwendet. In der Neuen Straße kam es zur Beschädigung von zwei Aufklebern mit historischen Motiven von dortigen Stromkästen. Weiterhin wurde im Rahmen eines nicht angemeldeten Grillfestes auf dem Herrmann-Vogel-Platz ein Zaunpfosten beschädigt und der Platz verdreckt hinterlassen. Zu allen Taten wurden Strafanzeigen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den genannten Sachverhalten geben können, werden gebeten sich beim PK Bad Gandersheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell