Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lösen von Radmuttern, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Parkplatz Kloster Brunshausen. Zeit: Samstag, 06. April 2024, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 11. April, 15:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich im genannten Tatzeitraum an einem zum Parken abgestellten PKW VW Tiguan gewaltsam zu schaffen. Es wurden beim dem Tiguan die Radmuttern gelockert. Anwohner im Bereich Kloster Brunshausen, Spaziergänger und auch Kloster-Besucher werden gebeten, Hinweise auf verdächtige Personen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 045382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell