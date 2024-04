Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ölfilm auf der Niers

Mönchengladbach-Mülfort, 23.04.2024, 13:01 Uhr, Niers (ots)

Am Dienstag gingen mehrere Anrufe wegen eines Ölfilms auf der Niers bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Als erste Maßnahme wurden an zwei Stellen Ölschlängel ausgebracht um die Ausbreitung des Ölfilms flussabwärts einzudämmen. Ölschlängel sind Schwimmkörper die Öl aufsaugen können und so eine Ausbreitung verhindern sollen. Die Schlängel werden von der Feuerwehr nach einigen Tagen wieder eingeholt und dann entsorgt. Nach einer weiträumigen Erkundung wurde festgestellt, dass weitere Ölschlängel ausgebracht werden müssen. Insgesamt wurden am Ende an drei Standorten insgesamt 19 Ölschlängel eingesetzt. Die Ursache für den Ölfilm konnte bislang nicht gefunden werden.

Der Fachbereich Umwelt der Stadt Mönchengladbach, der Niersverband und die NEW AG wurden ebenfalls hinzugezogen.

Im Einsatz waren das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

