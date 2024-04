Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Überschlagener PKW nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach-BAB 61, Fahrtrichtung Venlo, 19.04.2024, 11:32 Uhr (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Venlo alarmiert. Laut Notruf sollte sich ein PKW auf der Autobahn überschlagen haben und nun auf dem Dach liegen. Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften die Meldung, die Fahrerin befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im PKW. Die Feuerwehr führte eine technische Rettung durch und befreite die Insassin, sodass sie anschließend vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden konnte. Nach der Erstversorgung wurde die Patientin zur weiteren Behandlung in eine örtliche Klink transportiert.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Kräfte aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter : Brandamtmann A. Flügel

