Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 08.05.2024

Kressbronn / Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei Friedrichshafen hat am Dienstagabend einen 64-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, für mehrere Straftaten verantwortlich zu sein. Nach einem Fahrraddiebstahl in der Nacht auf Dienstag kamen die Ermittler auf die Spur des Mannes. Der Eigentümer des Rades hatte an seinem Fahrrad ein Ortungsgerät angebracht, woraufhin die Polizisten den Tatverdächtigen am Dienstagabend im Stadtgebiet Friedrichshafen mit dem gestohlenen Rad antrafen und vorläufig festnahmen. Bei der Durchsuchung des Mannes kam diverses offenbar gestohlenes Werkzeug zum Vorschein. Des Weiteren trug er eine hochpreisige Uhr, die, wie sich bei einer Recherche herausstellte, nach einem Diebstahl im Bereich Hessen von vergangenem Jahr als gestohlen gemeldet worden war. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der 64-Jährige für einen Einbruch in eine Autowerkstatt in Kressbronn zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verantwortlich gewesen sein könnte. Die Beamten stellten das Werkzeug, das Rad sowie die Markenuhr sicher. Der 64 Jahre alte Pole, der in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten in Haft war, wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim Amtsgericht Tettnang einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Seither sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern aktuell noch an und werden beim Polizeiposten Langenargen geführt.

