HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt 36 Kilogramm Cannabiskraut im Reiseverkehr

Frankfurt am Main (ots)

Am 16. November 2023 kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck von Reisenden eines Fluges aus Atlanta/ USA. Eine Frau mit zwei Reisekoffern, die den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passieren wollte, wurde von Zollbeamtinnen zur Kontrolle angehalten. Auf Nachfrage gab die Reisende an, dass sich im Koffer Kleidung und Kosmetika befinden würde. Zunächst wurden die Koffer geröntgt und das Bild zeigte auffällige Schattierungen. Die weitere Überprüfung ergab, dass beide Gepäckstücke jeweils 30 luftdichtverschlossene Päckchen mit Cannabiskraut enthielten.

Für beide Koffer ergab sich eine Gesamtmenge von 60 Päckchen mit rund 36 Kilogramm Cannabiskraut.

Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von 360.000,- Euro.

Gegen die 34- jährige mutmaßliche Schmugglerin wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Sie wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Zusatzinformation:

Im Jahr 2022 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main bei 5.070 Aufgriffen im Post, -Fracht-, und Reiseverkehr insgesamt 12.340 Kilogramm Drogen im Wert von rund 80 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Darunter waren: 9.597 Kilogramm Khat, 938 Kilogramm Kokain, 375 Kilogramm synthetische Drogen wie z.B. Amphetamin und Ecstasy, 28 Kilogramm Heroin, 496 Kilogramm Haschisch und Marihuana. Es wurden im Vergleich zum Vorjahr große Mengen an Kokain in der Fracht vom Zoll detektiert.

